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Мишустин: экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается

Мишустин: экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС заявил, что экономика стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постепенно восстанавливается на фоне пандемии COVID-19 благодаря совместным действиям.

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