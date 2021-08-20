Мишустин: экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС заявил, что экономика стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постепенно восстанавливается на фоне пандемии COVID-19 благодаря совместным действиям.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС заявил, что экономика стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постепенно восстанавливается на фоне пандемии COVID-19 благодаря совместным действиям.
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