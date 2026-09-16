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Царьград

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Институт НГУ выявил влияние сидячей работы на риск рака кишечника

Институт НГУ выявил влияние сидячей работы на риск рака кишечника

Замдиректора института НГУ Инесса Якимович сообщает, что сидячая работа более 6 часов в день увеличивает риск рака кишечника и сердечно-сосудистых заболеваний.

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