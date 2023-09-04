Медвежий угол

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США готовит для России сделку по Украине, которую мы принципиально должны отвергнуть

США готовит для России сделку по Украине, которую мы принципиально должны отвергнуть

Юрий Кот Последнее время снова активизировались слухи о вероятности сделки США и России.

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Украина - это внутреннее дело России. Никаких сделок, ни с Западом ни с националистами.
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7 час.
Инна Inna
Поддерживаю характеристику  наших  врагов Медведевым Д. Всё правильно определено  и сказано.
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4 час.
Л
Леонид
Ндааа...похоже, что и автор опуса пребывает в стадии развития, близкой к одержимости - ну нельзя же все валить в одну кучу, навязчиво подталкивая читателя к определенному мнению...мнению писюка. По слухам, по слухам, по слухам... Так я и на лавочке перед подъездом услышу самый последний и самый верный СЛУХ.  Предполагаю, что Кот в свое время был барабанщиком в пионерском отряде - барабана уже нет, а замашки остались. И еще... Кот - перебежчик, посему не стоит ему дребезжать языком и протягивать лапки в сторону пусть и одиозных, но известных и принципиальных в своих убеждениях личностей. Ему до них, как до Киева раком. Пусть на майданутых тренируется... Мое мнение.
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4 час.

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