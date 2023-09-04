США готовит для России сделку по Украине, которую мы принципиально должны отвергнуть

Л

Леонид

Ндааа...похоже, что и автор опуса пребывает в стадии развития, близкой к одержимости - ну нельзя же все валить в одну кучу, навязчиво подталкивая читателя к определенному мнению...мнению писюка. По слухам, по слухам, по слухам... Так я и на лавочке перед подъездом услышу самый последний и самый верный СЛУХ. Предполагаю, что Кот в свое время был барабанщиком в пионерском отряде - барабана уже нет, а замашки остались. И еще... Кот - перебежчик, посему не стоит ему дребезжать языком и протягивать лапки в сторону пусть и одиозных, но известных и принципиальных в своих убеждениях личностей. Ему до них, как до Киева раком. Пусть на майданутых тренируется... Мое мнение.