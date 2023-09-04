Юрий Кот Последнее время снова активизировались слухи о вероятности сделки США и России.
США готовит для России сделку по Украине, которую мы принципиально должны отвергнуть
Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Украина - это внутреннее дело России. Никаких сделок, ни с Западом ни с националистами.
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7 час.
Инна Inna
Поддерживаю характеристику наших врагов Медведевым Д. Всё правильно определено и сказано.
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4 час.
Л
Леонид
Ндааа...похоже, что и автор опуса пребывает в стадии развития, близкой к одержимости - ну нельзя же все валить в одну кучу, навязчиво подталкивая читателя к определенному мнению...мнению писюка. По слухам, по слухам, по слухам... Так я и на лавочке перед подъездом услышу самый последний и самый верный СЛУХ. Предполагаю, что Кот в свое время был барабанщиком в пионерском отряде - барабана уже нет, а замашки остались. И еще... Кот - перебежчик, посему не стоит ему дребезжать языком и протягивать лапки в сторону пусть и одиозных, но известных и принципиальных в своих убеждениях личностей. Ему до них, как до Киева раком. Пусть на майданутых тренируется... Мое мнение.
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4 час.
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