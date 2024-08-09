В Армении заявили о запуске Центра делового сотрудничества с БРИКС

Армения заключает соглашение с БРИКС для развития бизнеса8 августа в Ереване прошёл первый международный форум "Новые горизонты сотрудничества Армении и ЕАЭС с БРИКС и ШОС", организаторами которого стали движение "Моя страна, моя Армения" и АНО "Лидеры международного сотрудничества".