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Царьград

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Неделя географии стартует в пермских визит-центрах Егошиха и Горки

Неделя географии стартует в пермских визит-центрах Егошиха и Горки

С 22 по 26 сентября в пермских визит-центрах «Егошиха» и «Горки» пройдут бесплатные лекции для школьников и студентов, приуроченные к 90-летию кафедры физической географии и ландшафтной экологии ПГНИУ.

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