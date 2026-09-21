Неделя географии стартует в пермских визит-центрах Егошиха и Горки

С 22 по 26 сентября в пермских визит-центрах «Егошиха» и «Горки» пройдут бесплатные лекции для школьников и студентов, приуроченные к 90-летию кафедры физической географии и ландшафтной экологии ПГНИУ.
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