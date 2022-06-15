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Освежающий летний суп с кабачком и зеленью

Освежающий летний суп с кабачком и зеленью

Открываем кабачковый сезон! Легкий освежающий суп в летний зной - отличная идея. Его вкусно есть и горячим, но в холодной версии своя прелесть! Кабачок сам по себе довольно нейтрален на вкус, поэтому используем пряности и приправы, добавляем свежую зелень и полезные семечки!  Ингредиенты на 1 порцию: - 1 небольшой молодой кабачок; - большая горсть шпината; - ломтик белого хлеба; - 50-100 мл кипячённой воды; - 1/2 столовой ложки оливкового масла; - 1 чайная ложка лимонного сока; - по веточке базилика, петрушки и кинзы; - 1 столовая ложка любого творожного сыра; - микрозелень и семечки для украшения; - специи: у меня сухой чеснок, чёрный молотый перец, перец чили, уцхо-сунели, прованские травы.

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