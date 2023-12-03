Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

4 подписчика

В Кенозерском национальном парке Архангельской области обновили десять заповедных домов

Их восстановили в рамках конкурса грантов «Хранители традиций», чтобы сохранить традиционный, аутентичный вид деревенской застройкиИх восстановили в рамках конкурса грантов «Хранители традиций», чтобы сохранить традиционный, аутентичный вид деревенской застройкиКак рассказала руководитель национального парка Александра Яковлева, жители кенозерских деревень и сотрудники Кенозерья на протяжении многих лет ведут работу по сохранению деревень и деревянной архитектуры: реставрируют памятники, ….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх