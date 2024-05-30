На Украине будут штрафовать людей, не имеющих при себе «военника»

Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысяч гривен (около 627 долларов), сообщил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин.
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