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Русская весна

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На Украине будут штрафовать людей, не имеющих при себе «военника»

На Украине будут штрафовать людей, не имеющих при себе «военника»

Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысяч гривен (около 627 долларов), сообщил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин.

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