Овечкин забросил 857-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 37 голов

Хоккеист отметился двумя шайбами в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» Российский форвард и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 37 голов, передает РИА Новости.