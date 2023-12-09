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Владимир Корнилов: Киев без метро: Майдан достиг своих целей через 10 лет «европейской» интеграции

Владимир Корнилов: Киев без метро: Майдан достиг своих целей через 10 лет «европейской» интеграции

Вот такой плакат 10 лет назад появился на киевском Еевромайдане. И ведь все сбылось: ни света, ни газа, европейский рай в шалаше! Все как хотели на Майдане! А теперь Киев еще и без метро остается, судя по тому, что там творится.

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