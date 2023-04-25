Защитные комбинезоны потратили на врачей // Закончено дело о махинациях во время коронавируса

Следственный отдел УФСБ по Ивановской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора регионального департамента здравоохранения Артура Фокина и его заместителя Алексея Буянкина, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.
Следственный отдел УФСБ по Ивановской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора регионального департамента здравоохранения Артура Фокина и его заместителя Алексея Буянкина, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.
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