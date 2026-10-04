Депутаты Армении навестили Ани Аветисян, раненную азербайджанцем

Депутаты парламентской фракции «Гражданский договор» Лилит Степанян и Лусине Бадалян навестили в реанимации медцентра «Сурб Григор Лусаворич» Ани Аветисян, которая при нападении азербайджанского военного в селе Шаки лишилась трех пальцев и получила огнестрельное ранение.