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Царьград

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Депутаты Армении навестили Ани Аветисян, раненную азербайджанцем

Депутаты Армении навестили Ани Аветисян, раненную азербайджанцем

Депутаты парламентской фракции «Гражданский договор» Лилит Степанян и Лусине Бадалян навестили в реанимации медцентра «Сурб Григор Лусаворич» Ани Аветисян, которая при нападении азербайджанского военного в селе Шаки лишилась трех пальцев и получила огнестрельное ранение.

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