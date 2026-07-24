Wise планирует повторно подать заявку на создание национального трастового банка в рамках закона GENIUS

Wise планирует подать новую заявку на получение лицензии национального трастового банка в США в рамках закона GENIUS о стейблкоинах после того, как Управление контролера денежного обращения (OCC) отклонило ее первоначальную заявку.
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