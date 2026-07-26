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Индекс сезона альткоинов вырос до 54, приближаясь к порогу для сдвига рынка

Индекс сезона альткоинов вырос до 54, приближаясь к порогу для сдвига рынка

Индекс сезона альткоинов, широко используемый показатель отслеживаемый CoinMarketCap, вырос на четыре пункта до 54, приближаемій к порогу, который исторически сигнализирует о смещении динамики рынка в сторону от биткоина.

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