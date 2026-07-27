Встреча Трутнева с Цыбульским: 28 мер поддержки участников СВО

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщила пресс-служба главы региона и областного правительства.
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