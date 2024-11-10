Что нужно срочно убрать из дома незамужней женщины: 5 вещей, которые мешают любви Юлия ПономареваКогда дело доходит до создания уютного и привлекательного пространства, незамужней женщине стоит обратить внимание на детали, которые могут незаметно влиять на ее настроение и шансы на встречу с любовью.