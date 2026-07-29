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Пункт-А

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МЧС: 9 из 11 сельских муниципалитетов Астраханской имеют высший класс пожарной опасности

МЧС: 9 из 11 сельских муниципалитетов Астраханской имеют высший класс пожарной опасности

Поэтому лучше не разводить костры и не вести сварку. По данным регионального ЦГМС, 29 июля на всей территории Астраханской области (кроме Черноярского и Лиманского округов) ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класса.

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