МЧС: 9 из 11 сельских муниципалитетов Астраханской имеют высший класс пожарной опасности

Поэтому лучше не разводить костры и не вести сварку. По данным регионального ЦГМС, 29 июля на всей территории Астраханской области (кроме Черноярского и Лиманского округов) ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии