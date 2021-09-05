Я не пойму, Зеленский просит Байдена заставить Россию продавать газ чере Украину? Это как так?

Медвежий уголПолитикаЯ не пойму, Зеленский просит Байдена заставить Россию продавать газ чере Украину? Это как так? Анастасия Миронова Почитала про встречу Байдена с Зеленским и, пожалуй, задам шокирующий вопрос.Вернуться к статье257НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинВВВладимир ВитковскийОслов на территории 404 полно, но двуногих !!!Александр ПятнистыйПотребуется в 2 раза больше ослов, но транзит то будет))))Галина СмирноваВообще-то, договариваться с террористами ни одна власть не умеет.... а та, что умеет - таки не власть совсем, а дерьмо от желтой курицы :-)хохлошумерКакой стыд? Хохломразь вообще не знает, что это такое! Шакалье! Уроды!Геннадий БережновДумать об этом Киеву нужно было когда безумно задирали тариф на транзит газа. Однако хотели много халявы, но вот и пришла расплата и она ожидаема. Чего теперь бежать к Байдену и просить всё остановить. Зен. актёр, но политик туповатый и взялся не за свой гуж!KarmadonПросит Байдена?.. А почему не господа Бога? Неужто считает, что Байден покруче будет?Николай ДенисовНаш же газ самый грязный. Как он собирается впаривать наш грязный газ Европе.Денис РашитовБомба замаскированная. Всю гадкую суть статьи Настя спрятала в последнем абзаце.HotRSВроде как Украина запретила авиасообщения с Россией. Ж\д сообщения тоже. И автоперевозки в ту же тему, вроде бы. Так в чем проблема с газом?Валентин ЩербаковКакой газ, какая труба, ведь Окраина полностью прекратила все контакты с РОССИЕЙ, жидёнок Зельцман постоянно угрожает, вводит санкции и требует их вводить от всего Запада и по СП-2 в частности. О каком сближении с недогосударством говорит В.В. Путин, надо вернуть Новороссию, выдворить бандеровцев из ЛДНР и провозгласить мир в этом регионе без западных отщепенцев, НАТО и Сороса.вадим лужныхНе понял, из статьи, кто получает транзитную плату по СП?, Балтийское море?)Алла ДубининаУкраина голосит- наш газ не тот ,а сама хочет этот нет тот поставлять через свою трубу - то есть участвовать в подрыве экономики ЕС с помощью этого газа...Абсурд этого кто ни будь на Украине видит или все можно рассмотреть только издали???ВВВладимир ВитковскийШут не знает географии, когда все учились, оно играло на пианино !!!Aнатолий РайковЗеля,а ты дебил не пробовал своих вояк бандеровцев и АТО работать вместо войны на Донбассе.Да вам пора всё перекрыть вместе с кислородом.Александр КловоОбидно будет, если мы снова хохлам уступим...Aнатолий РайковА что эти клоуны в Киеве засели?Пусть на родину в Галичину возвращаются. https://youtu.be/aGsJWyEEOmAТатьяна Козина (Дейнега)Начала статью за здравие, любо дорого читать, а закончила за упокой. Особенно впечатлило, что "Российскому бюджету было бы лучше не затевать стройку века, а договарив аться с украинцами, но договариваться наша власть не очень умеет..." Где стройка века РФ, и где Украина, автор способна ущучить? И сообразить, что светит из воды, когда мелко плаваешь. Это про автора. А мы хорошо помним, как из года в год, в Новогодние ночи, ровно за минуту до боя курантов, наша власть заключала договора по газу с Украиной, и как воровался наш газ, не смотря на скидки и льготы для Украины. Хохлы не изменились. Они и сейчас заявляют миру о "грязном Российском газе", но требуют, что бы он проходил через их трубу, потому что денежки метаном не пахнут. И мы рады, что наши власти, наконец-то приняли меры против хамов и ворюг. Пусть "щеневмерлики" пляшут "боевой гопак" вокруг своей трубы и отапливаются своим внутриутробным газом.Татьяна Козина (Дейнега)Начала статью за здравие, закончила за упокой. особенно возмутило это "Российскому бюджету было бы лучше не затевать стройку века, а договариваться с украинцами, но договариваться наша власть не очень умеет..." Где стройка века РФ, и где Украина, автор способна ущучить? И сообразить, что светит из воды, когда мелко плаваешь. Это про автора. А мы хорошо помним, как из года в год, в Новогодние ночи, ровно за минуту до боя курантов, наша власть заключала договора по газу с Украиной, и как воровался наш газ, не смотря на скидки и льготы для Украины. Хохлы не изменились. Они и сейчас заявляют миру о "грязном Российском газе", но требуют, что бы он проходил через их трубу, потому что денежки метаном не пахнут. И мы рады, что наши власти, наконец-то приняли меры против хамов и ворюг. Пусть "щеневмерлики" пляшут "боевой гопак" вокруг своей трубы и отапливаются своим внутриутробным газом.Комментировать
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