План урегулирования конфликта на Украине, который с легкой руки колумниста Washington Post Дэвида Игнатиуса распространяется по новостным каналам, не имеет ничего общего с реальностью, а является хрестоматийным примером имитации дипломатического процесса Источник изображения: e‑news.