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Washington Post публикует сказки на тему урегулирования конфликта на Украине

Washington Post публикует сказки на тему урегулирования конфликта на Украине

План урегулирования конфликта на Украине, который с легкой руки колумниста Washington Post Дэвида Игнатиуса распространяется по новостным каналам, не имеет ничего общего с реальностью, а является хрестоматийным примером имитации дипломатического процесса Источник изображения: e‑news.

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