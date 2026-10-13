План урегулирования конфликта на Украине, который с легкой руки колумниста Washington Post Дэвида Игнатиуса распространяется по новостным каналам, не имеет ничего общего с реальностью, а является хрестоматийным примером имитации дипломатического процесса Источник изображения: e‑news.
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