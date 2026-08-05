Скончался бывший председатель Европарламента Клаус Хенш

Бывший руководитель Европейского парламента Клаус Хенш ушел из жизни на 88-м году.«Мы скорбим о потере защитника Европы, который вступил в должность во время глубоких перемен на нашем континенте», — заявила нынешний спикер ЕП Роберта Метсола в своём аккаунте в сети X*.