В Петербурге в среду вернется зима с мокрым снегом и гололедицей

Воздух прогреется только до плюс 2 градусов В среду, 3 апреля, условия погоды в Петербурге будет формировать тыловая часть активного циклона, центр которого в середине дня окажется над Новгородской областью.
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