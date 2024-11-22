Сила в правде
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Сила в правде

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"А вы говорили, они блефуют". Россия запустила экспериментальную ракету по Украине

"А вы говорили, они блефуют". Россия запустила экспериментальную ракету по Украине

Владимир Путин подтвердил удар по Украине с применением экспериментальной ракеты, пишет FT. Так называемые эксперты будут говорить, что Россия блефует, пока Киев не сотрут с лица земли, замечают читатели.

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