Президент США Дональд Трамп назвал глупцами политиков, требующих новых санкций против России. Он подчеркнул, что такие меры могли бы сорвать важные переговоры с Москвой и затруднить освобождение американца Стивена Хаббарда.
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