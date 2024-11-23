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Американское СМИ: Конгресс США торопится принять поправки к закону, обязывающие Трампа оказывать помощь Киеву

Американское СМИ: Конгресс США торопится принять поправки к закону, обязывающие Трампа оказывать помощь Киеву

Хотя в обеих палатах Конгресса США после недавних выборов, пусть и небольшое, но количественное превосходство представителей Республиканской партии, по ряду вопросов некоторые из них солидарны с позицией демократов.

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