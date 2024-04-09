Более 245 тысяч кв. м социальных объектов учтено Росреестром с начала года в Москве

В первом квартале 2024 года Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 27 объектах социальной инфраструктуры общей площадью 245 644 квадратных метров.
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