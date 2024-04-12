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В России ужесточат контроль за передвижными заправками

В России ужесточат контроль за передвижными заправками

В России хотят ужесточить контроль за передвижными и контейнерными АЗС. Об этом говорится в протоколе совещания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством вице-премьера Дениса Мантурова.

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