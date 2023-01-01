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Владимир Быстров: «Пусть кролик принесет больше радости и счастья, а то тигр подвел »

Владимир Быстров выступил с новогодними пожеланиями. «С наступающим новым 2023 годом, друзья! Пусть кролик принесет всем нам больше радости и счастья, а то тигр что-то подвел Ну, и от меня лично – здоровья, удачи и успехов!» – написал бывший полузащитник сборной России, выступавший в ходе карьеры за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

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