Как испортить карьеру? Проявить благосклонность к мигранту!

Тамара Елисеева Ужас!!! Губернатора обгадили на всю страну, а он с бандитами проводит совещание. Никакой власти, срочно заменить весь руководящий состав в Самаре. Всех мигрантов проверить и выгнать взашей. Чёртовы либералы, им гадят на голову, утерлись и защищают черножопых.

Михаил Молчев Их не приглашать куда-то надо, а стрелять пачками, пока всю Россию не продали. Потому я и стою за суд имени товарища Линча! Веревке или пуле взятку не дашь.