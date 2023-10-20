Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как испортить карьеру? Проявить благосклонность к мигранту!

Как испортить карьеру? Проявить благосклонность к мигранту!

-Эй, завады губэрнатора, ми созрэли! Не, если губернатор решил разнообразить личную жизнь, то фак в руки.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Ужас!!! Губернатора обгадили на всю страну, а он с бандитами проводит совещание. Никакой власти, срочно заменить весь руководящий состав в Самаре. Всех мигрантов проверить и выгнать взашей. Чёртовы либералы, им гадят на голову, утерлись и защищают черножопых.
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1 час.
Михаил Молчев
Их не приглашать куда-то надо, а стрелять пачками, пока всю Россию не продали. Потому я и стою за суд имени товарища Линча! Веревке или пуле взятку не дашь.
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1 час.
Вера Голубь
В условиях военного времени  наказание должно быть соответствующим. А проверить причастность к лоббированию ввоза этих агрессивных представителей всех диаспор самое простое - проверить количество недвижимости  и счетов не только лоббистов, но и  всех членов семей. А там можно и наказание кардинальное
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1 час.

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