Сильный ИИ не станет спасением для человечества — придётся ждать сверхинтел...

Сильный ИИ не станет спасением для человечества — придётся ждать сверхинтеллект, считает глава OpenAIОколо двух лет назад OpenAI заявила, что искусственный интеллект общего назначения (Artificial General Intelligence, AGI), который также называнию сильным ИИ или ИИ уровня человека, «может возвысить человечество» и «предоставить всем невероятные новые возможности».