Всенародный восторг: как Советский Союз отпраздновал День Победы 9 мая

Победа в Великой Отечественной войне стала праздником для всего Советского Союза. Ночью 9 мая 1945 года радостная весть молниеносно облетела всю страну, от Киева до Сибири, вызвав ликование миллионов людей, собравшихся на праздничные улицы.
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