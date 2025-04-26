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Всенародный восторг: как Советский Союз отпраздновал День Победы 9 мая

Всенародный восторг: как Советский Союз отпраздновал День Победы 9 мая

Победа в Великой Отечественной войне стала праздником для всего Советского Союза. Ночью 9 мая 1945 года радостная весть молниеносно облетела всю страну, от Киева до Сибири, вызвав ликование миллионов людей, собравшихся на праздничные улицы.

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