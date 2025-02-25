В Сербии назвали позором голосование своей делегации на ГА ООН против РФ

Представители Сербии при ООН своим голосованием в поддержку антироссийской резолюции по Украине опозорили свою страну, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, 24 февраля сообщает пресс-служба правительства Сербии.
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