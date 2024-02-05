В Иркутске полиция ищет троих подростков, которые забрали кошелек пенсионерки

Инцидент произошел у входа в торговый центр «Лермонтов». Перед дверью 72-летняя женщина, державшая в руках трость и собаку на поводке, замешкалась и выронила пакет с кошельком, в котором находилось более семи тысяч рублей.
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