Аборигены занимались гончарным делом и плавали на далекие острова за тысячи лет до прибытия европейцев Максим МорозовКерамика была практически неизвестна в Австралии, несмотря на хорошо известные гончарные традиции в соседней Папуа-Новой Гвинее и на островах западной части Тихого океана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии