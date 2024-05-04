Аборигены занимались гончарным делом и плавали на далекие острова за тысячи лет до прибытия европейцев Максим МорозовКерамика была практически неизвестна в Австралии, несмотря на хорошо известные гончарные традиции в соседней Папуа-Новой Гвинее и на островах западной части Тихого океана.