Цифровой ассистент МТС предупредит о мошенниках в ходе звонка. Он умеет распознавать голоса

Цифровой помощник разработки сотового оператора МТС будет предупреждать абонентов о мошенниках непосредственно во время звонкаКак сообщают «Ведомости», первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова на конференции «МТС Платформа» рассказала о цифровом ассистенте МТС под названием «Марвин».