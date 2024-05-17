Цифровой ассистент МТС предупредит о мошенниках в ходе звонка. Он умеет распознавать голоса

Цифровой помощник разработки сотового оператора МТС будет предупреждать абонентов о мошенниках непосредственно во время звонкаКак сообщают «Ведомости», первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова на конференции «МТС Платформа» рассказала о цифровом ассистенте МТС под названием «Марвин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии