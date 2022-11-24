В России вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в ноябре

Россияне уже начинают искать Дедов Морозов и Снегурочек к праздникам. В категории «Мероприятия и промоакции», куда входят услуги новогодних волшебников, спрос в ноябре этого года вырос на 12%, сообщили «Известиям» аналитики маркетплейса услуг YouDo.