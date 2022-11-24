ИЗВЕСТИЯ iz

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В России вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в ноябре

В России вырос спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в ноябре

Россияне уже начинают искать Дедов Морозов и Снегурочек к праздникам. В категории «Мероприятия и промоакции», куда входят услуги новогодних волшебников, спрос в ноябре этого года вырос на 12%, сообщили «Известиям» аналитики маркетплейса услуг YouDo.

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