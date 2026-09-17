Бойцы «Севера» за три месяца сбили 600 дронов в «Волчанском котле»

Более 600 тяжелых беспилотников R-18, известных как «Баба-Яга», уничтожили операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Север» за три месяца боев в районе «Волчанского котла» в Харьковской области.
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