Сенатор Пушков: визитом в Киев лидеры ЕС показывают приверженность Украине

ТП

Татьяна Попова

Вполне возможно!!! Киев и Харьков ведь взяли и оставили после чьёго-то окрика! А могли-бы всю эту фашистскую шелупень арестовать и войне конец, за три дня, как и обещалось! Да и тоннель, логистика, по которому идут поставки оружия с Запада, почему-то не трогается. Думают, наверное, ценой жизней его сохранить?!😖😡😎