Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что коллективным визитом лидеры ЕС показывают приверженность своей политике поддержки Украины после падения Авдеевки и задержки помощи от США, Европа все глубже втягивается в украинскую авантюру, где ее ждут лишь расходы и разочарования.
Сенатор Пушков: визитом в Киев лидеры ЕС показывают приверженность Украине
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Скорее всего у тебя нет этого органа.
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15 час.
СК
Сергей Кочегаров
Считаю Пушков не прав... Визитом в Киев лидеры ЕС показывают приверженность фашизму и нацизму в Европе.
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15 час.
ТП
Татьяна Попова
Вполне возможно!!! Киев и Харьков ведь взяли и оставили после чьёго-то окрика! А могли-бы всю эту фашистскую шелупень арестовать и войне конец, за три дня, как и обещалось! Да и тоннель, логистика, по которому идут поставки оружия с Запада, почему-то не трогается. Думают, наверное, ценой жизней его сохранить?!😖😡😎
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12 час.
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