Максим Некрасов вывихнул руку и две недели будет ходить с гипсом

Тренер Алексей Горшков сообщил, что фигурист Максим Некрасов получил вывих руки. Сегодня Василиса Кагановская и Некрасов столкнулись с Егором Гончаровым на разминке перед ритм-танцем на контрольных прокатах сборной России.