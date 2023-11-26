«Возможна ампутация»: Виолетта Чиковани попала в больницу после съемок шоу

Популярный блогер, певица и звезда реалити-шоу Виолетта Чиковани льет слезы — из-за воспаления и риска заражения крови врач прооперировал ей большой палец ноги и полностью удалил ноготь, впереди еще полгода наблюдения у доктора.
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