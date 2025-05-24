ФОМ: восемьдесят два процента россиян заявили о доверии главе государства © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин .
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Как можно полностью доверять человеку, ведущему прекрасную ВНЕШНЮЮ политику, но провальную ВНУТРЕННЮЮ? Разгул казнокрадства, сверхгуманизм к ворам и преступникам, лавина мигрантов в 17 миллионов с абсолютно чуждым российскому менталитетом, грозит уничтожить Россию. А Гарант молчит с умным видом.
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7 час.
владимир рябченко
Все партии понятия не имеют куда народ рассейский ведут... Вольфович ещё путался какие-то программы анонсировать... но всё на уровне розового шума... Ни планов, ни подведения итогов их реализации...
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4 час.
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