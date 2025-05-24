Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Владимир Алтайцев

Как можно полностью доверять человеку, ведущему прекрасную ВНЕШНЮЮ политику, но провальную ВНУТРЕННЮЮ? Разгул казнокрадства, сверхгуманизм к ворам и преступникам, лавина мигрантов в 17 миллионов с абсолютно чуждым российскому менталитетом, грозит уничтожить Россию. А Гарант молчит с умным видом.