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Рязанцы сообщили о женщине, которая травит собак в Дашково-Песочне

написали в социальной сети ВКонтакте о женщине, которая высыпает отраву для собак в Дашково-Песочне.Автор поста рассказала, что в дубовой посадке на улице Новосёлов, 60 пожилая женщина рассыпала в траву рядом с дорожками неизвестное вещество.

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