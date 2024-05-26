🔍 В Севастополе расследуют обстоятельства отравления детей в бассейне 24 мая в одну из больниц Севастополя поступили 6 детей с признаками отравления хлорсодержащим веществом.
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🔍 В Севастополе расследуют обстоятельства отравления детей в бассейне 24 мая в одну из больниц Севастополя поступили 6 детей с признаками отравления хлорсодержащим веществом.