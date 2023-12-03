Министр ВВС США Кендалл: ИИ в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в рамках дискуссии по проблемам ИИ на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в ближайшее время не выйдет из-под контроля.