Министр ВВС США Кендалл: ИИ в ближайшем будущем не выйдет из-под контроля

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в рамках дискуссии по проблемам ИИ на Рейгановском форуме по национальной обороне в штате Калифорния заявил, что искусственный интеллект (ИИ) в ближайшее время не выйдет из-под контроля.
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