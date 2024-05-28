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Закон, порядок, государство

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Военный оркестр Ленинградского военного округа из Санкт-Петербурга выступил в большом зале Окружного дома офицеров в Хабаровске

Военный оркестр Ленинградского военного округа из Санкт-Петербурга выступил в большом зале Окружного дома офицеров в Хабаровске

Творческий коллектив исполнил как сольные, так и групповые номера. Для гостей мероприятия прозвучали классические симфонии и увертюры, рапсодии, попурри и сюиты, торжественные марши.

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