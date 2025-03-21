Жить и учиться в городе у моря: День открытых дверей ДВФУ-2025

День открытых дверей для абитуриентов и их родителей состоится в кампусе ДВФУ 29 марта. В этот день школьники встретятся с преподавателями и студентами интересующих направлений подготовки, посетят с экскурсий кампус университета и его исторические здания, познакомятся с творческими и общественными объединениями.