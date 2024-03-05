За аварию с тремя погибшими жителя Мангистау приговорили к 5 годам тюрьмы

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Жанаозен-Кызылсай». Мужчина, управляя автомашиной «Toyota Sienna», нарушил основные принципы дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Toyota Hilux».
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