Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС

Отношения Будапешта и Киева серьезно обострились. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила венгерского премьера Виктора Орбана в участии в «информационно-психологической операции российских спецслужб» вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, оппонентом Владимира Зеленского.
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