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Царьград

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Госдума расширила список нарушений для выдворения иностранцев

Госдума расширила список нарушений для выдворения иностранцев

Комитет Госдумы предложил расширить перечень правонарушений для выдворения иностранцев из России. Поправки предусматривают наказания за дискриминацию, неповиновение властям и участие в несогласованных митингах.

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