Госдума расширила список нарушений для выдворения иностранцев

Комитет Госдумы предложил расширить перечень правонарушений для выдворения иностранцев из России. Поправки предусматривают наказания за дискриминацию, неповиновение властям и участие в несогласованных митингах.
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