Царьград

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Первый вице-губернатор Челябинской области рассказала, как купила чешские сапоги

Первый вице-губернатор Челябинской области рассказала, как купила чешские сапоги

Ирина Гехт в телеграм-канале рассуждала о детском труде и трудовом воспитании.40% подписчиков телеграм-канала первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт считают, что подросткам можно работать не более четырех часов в день.

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