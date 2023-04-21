Первый вице-губернатор Челябинской области рассказала, как купила чешские сапоги

Ирина Гехт в телеграм-канале рассуждала о детском труде и трудовом воспитании.40% подписчиков телеграм-канала первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт считают, что подросткам можно работать не более четырех часов в день.
Ирина Гехт в телеграм-канале рассуждала о детском труде и трудовом воспитании.40% подписчиков телеграм-канала первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт считают, что подросткам можно работать не более четырех часов в день.
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