Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    И эта хитрожопая сука много сделала, чтобы с Украиной произошло то, что есть сейчас.Тимошенко заявила...
  • Игорь Матыс
    Спортсмены,  а вы бы не пошли .... в пешее эротическое путешествие? Совсем охренели?Губерниев призвал...
  • Алексей Сафронов
    Матёрый хохляра батька Лукашенко, но в отношении "размазни" он абсолютно прав! Как бы эту идею довести до нашего Свет...Лукашенко потребо...

Раскрыты последствия присоединения Гренландии к США

Раскрыты последствия присоединения Гренландии к США

Отставной подполковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен раскрыл РИА Новости, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа о включении Гренландии в состав Штатов может стать серьезным ударом по отношениям Вашингтона с европейскими союзниками в случае ее силовой реализации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
У себя уже всю америку изгадили , а восстанавливать не хотят. Теперь уже в другие страны полезли гадить. Насрут и уйдут , а местные будут расхлёбывать...
Ответить
17 час.
Дмитрий Бакланов
Гренландцы доить США будут, в Гренландию ввалят бюджетных денег, у негров отберут и ввалят. Как Россия отобрала у стариков и в Абхазию ввалила.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх