Отставной подполковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен раскрыл РИА Новости, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа о включении Гренландии в состав Штатов может стать серьезным ударом по отношениям Вашингтона с европейскими союзниками в случае ее силовой реализации.
Раскрыты последствия присоединения Гренландии к США
Комментарии
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alik3456 Джексон
У себя уже всю америку изгадили , а восстанавливать не хотят. Теперь уже в другие страны полезли гадить. Насрут и уйдут , а местные будут расхлёбывать...
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17 час.
Дмитрий Бакланов
Гренландцы доить США будут, в Гренландию ввалят бюджетных денег, у негров отберут и ввалят. Как Россия отобрала у стариков и в Абхазию ввалила.
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7 час.
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